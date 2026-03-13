Nel 2025, le famiglie di Macerata hanno registrato una spesa energetica media di 2.151 euro, il valore più alto di tutta la regione. La cifra rappresenta il record regionale, evidenziando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. La cifra comprende tutte le voci di consumo energetico domestico e si riferisce ai dati raccolti nel territorio provinciale.

La provincia di Macerata detiene il primato regionale per la spesa energetica delle famiglie nel 2025, con un costo medio totale di 2.151 euro per luce e gas combinati. Questa situazione emerge da un’analisi dei dati che evidenzia come i costi superino sia la media regionale marchigiana che quella nazionale, nonostante l’assenza di conflitti bellici diretti al momento della rilevazione. I numeri indicano una pressione economica specifica sul territorio maceratese, dove la bolletta della corrente elettrica ha raggiunto in media 766 euro a famiglia, mentre quella del gas si è attestata su 1.385 euro. Tali cifre collocano la provincia al primo posto nella regione, precedendo Ancona, Fermo, Pesaro e Ascoli Piceno in entrambe le categorie energetiche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata: bollette a 2.151 euro, il record regionale

