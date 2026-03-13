Macché Casta la riforma serve alla gente comune

Al centro del dibattito c’è la riforma della giustizia promossa dal governo Meloni, presentata come un intervento che favorisce gli interessi della Casta per ottenere l’impunità. Tuttavia, chi sostiene questa tesi afferma che il vero obiettivo è quello di migliorare il sistema giudiziario a favore della popolazione comune, rifiutando l’idea che si tratti di un’operazione a beneficio di pochi.

Dicono che la riforma della giustizia del governo Meloni serva alla Casta per garantirsi l’impunità. Niente di più falso. Se si scorre l’elenco delle persone innocenti finite in carcere, e che con un’Alta corte disciplinare introdotta dalla legge Nordio ci si augura si assottigli, si scopre che gli arrestati ingiustamente non sono né politici né ricchi, ma persone semplici. Beniamino Zuncheddu, in galera per 33 anni prima di essere assolto, faceva il pastore. Giuseppe Gullotta, 22 anni in prigione, era un muratore. Come Angelo Massaro, 21 anni al gabbio. Domenico Morrone, 15 anni in galera, faceva il pescatore. Daniele Barillà, 7 anni e mezzo di detenzione, era un piccolo imprenditore. 🔗 Leggi su Laverita.info

