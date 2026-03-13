Il nuovo MacBook Neo permette di eseguire Windows tramite Parallels Desktop, ma le prestazioni variano a seconda del software in uso. La quantità di RAM disponibile influisce notevolmente sulla fluidità delle operazioni, rallentando le attività più impegnative. La compatibilità tra i sistemi operativi consente di utilizzare entrambe le piattaforme senza dover riavviare il computer, ma le differenze di performance sono evidenti in certi contesti.

Il nuovo MacBook Neo può avviare Windows tramite macchina virtuale usando Parallels Desktop. Tuttavia le prestazioni non sono identiche in tutti gli scenari: molto dipende dal tipo di software utilizzato all’interno della virtualizzazione. A fare chiarezza è la stessa Parallels Desktop, che ha aggiornato la propria documentazione ufficiale dopo i primi test condotti sul nuovo portatile. Secondo quanto comunicato dagli sviluppatori, il software si installa correttamente sul MacBook Neo e consente di creare ed eseguire macchine virtuali senza particolari problemi di stabilità. I primi test condotti dal team di ingegneri indicano che il sistema funziona come previsto, anche se le verifiche complete di compatibilità e prestazioni sono ancora in corso. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - MacBook Neo può eseguire Windows con Parallels Desktop, ma la RAM frena le prestazioni

Articoli correlati

Macbook neo di apple a 599 dollari sfida chromebook e laptop windows economicimacbook neo: introduzione sintetica e mirata per capire l’impatto sul mercato dei dispositivi entry-level di Apple.

Minisforum AI X1 Pro: un PC compatto con prestazioni di fascia alta che può eseguire modelli AI in localeDietro questo articolo c'è il lavoro di una redazione: a te oggi non costa niente - Vuoi leggerne altri? Il Minisforum AI X1 PRO è un “miniPC” che...

Aggiornamenti e notizie su MacBook Neo può eseguire Windows con...

Temi più discussi: Benvenuto MacBook Neo; Apple MacBook Neo: cosa si può davvero fare, e cosa no, con il Mac più economico; Una giornata con MacBook Neo, riflessioni e prime prove; Perché il nuovo MacBook Neo costa così poco?.

Appleil MacBook Neo da 599 dollari è superiore al suo peso nei giochi, ma la RAM da 8 GB, secondo quanto riferito, è un collo di bottigliaApple Il MacBook Neo si comporta molto meglio di quanto suggerisca il suo prezzo. Questo vale anche per i giochi, dove il MacBook Neo può fare abbastanza bene nei giochi nativi di macOS. Tuttavia, gli ... notebookcheck.it

Parallels Desktop esegue Windows sui MacBook Neo con qualche limiteIl MacBook Neo integra 8GB di memoria unificata che dovrebbe essere condivisa tra macOS e la macchina virtuale con Windows; Windows 11 richiede come minimo 4GB di memoria RAM ma, spiegano gli ... macitynet.it

24 ore con MacBook Neo bastano per ridimensionare molte critiche Questo nuovo notebook “economico” di Apple sorprende più del previsto: export di video 4K in circa un minuto, multitasking con Premiere, browser pieni di tab, PDF pesanti e AI on-device - facebook.com facebook

MacBook Neo smontato, ecco i dettagli x.com