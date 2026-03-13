Ma quanto ci piace il gioco di opposti di Bianca Balti a Roma?

A Roma, Bianca Balti ha mostrato il suo stile nel gioco di opposti, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico. Nella capitale, anche il marchio Valentino ha presentato la nuova collezione Autunno Inverno 20262027, con una sfilata tenutasi sotto i soffitti affrescati di Palazzo Barberini. La scena fashion della città si sta facendo sempre più vivace e ricca di eventi.

R oma non è mai stata così preziosa. Sotto i soffitti affrescati di Palazzo Barberini, Alessandro Michele ha riportato a casa la sfilata Valentino per la collezione Autunno Inverno 20262027. Tra i capolavori di Caravaggio e Rubens, a rubare la scena è stata Bianca Balti, presenza magnetica di un front row internazionale che comprendeva nomi come Gwyneth Paltrow, Colman Domingo, Pierfrancesco Favino, Georgina Rodriguez. La top model italiana ha interpretato lo spirito della sfilata con un'eleganza tra romanticismo e accenti ribelli. Bianca Balt: i look più belli di ieri e di oggi. Il look di Bianca Balti alla sfilata Valentino: tra romanticismo e rock.