Dopo settimane di schermaglie e scambi di battute, il presidente del Consiglio ha chiamato la leader del Partito democratico. La conversazione si è conclusa con l’impegno a dialogare ogni volta che sarà necessario, lasciando da parte le polemiche e aprendo a un possibile confronto tra le due figure politiche.

Dopo aver perso tempo con polemiche inutili (da «L’invito al dialogo del premier? Fa tutto lei» a «Sa il mio numero»), la leader del Partito democratico si scioglie dopo una telefonata del presidente del Consiglio: «Dialogheremo ogni volta che sarà necessario». «Wilma, dammi la clava!»: il leggendario grido di Fred Flintstone alla moglie, tormentone del cartone animato ambientato nell’età della pietra che spopolò tra gli anni Sessanta e Ottanta, risuona nella mente di chi segue in queste ore il dibattito politico italiano. Parliamo della proposta di Giorgia Meloni di aprire un tavolo di confronto con le opposizioni sulla guerra in Iran, del «no» poi diventato «ni» di Elly Schlein, che l’altro ieri sera, alla Camera, ha risposto alla Meloni chiedendole di «posare la clava». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ma quale «clava»... Meloni chiama la Schlein

