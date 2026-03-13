Lysoform fatale | donna in codice rosso dopo l’ingestione

Una donna di cinquant'anni è stata ricoverata in codice rosso all’ospedale di Caserta dopo aver ingerito Lysoform, un disinfettante domestico molto diffuso. Le sue condizioni sono critiche e i medici stanno intervenendo per stabilizzarla. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gravità di un gesto che ha portato a un immediato intervento medico.

Una donna di cinquant’anni giace in condizioni critiche all’ospedale di Caserta dopo aver ingerito Lysoform, un disinfettante domestico comune. L’incidente è avvenuto a Santa Maria Capua Vetere nelle vicinanze della filiale del supermercato SOle365, scatenando l’intervento immediato dei sanitari del 118. I soccorritori hanno somministrato soluzioni fisiologiche e medicinali specifici per indurre il vomito e contrastare gli effetti tossici della sostanza. Nonostante lo stato confusionale iniziale e le difficoltà respiratorie della paziente, la tempestività dell’azione ha permesso una reazione fisica immediata che potrebbe salvare la vita alla donna ricoverata in codice rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lysoform fatale: donna in codice rosso dopo l’ingestione Articoli correlati Ferita dopo il Codice rosso. La donna colpita al collo si era allontanata da casaCAPRIOLO (Brescia) Da tempo la coppia aveva un rapporto “difficile“, segnato da litigi frequenti: le urla, provenienti dall’appartamento al primo... Donna investita a Torino, trasportata in codice rosso al CtoUna donna di 76 anni è stata investita da un’auto a Torino nella serata di venerdì 19 dicembre.