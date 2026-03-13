Lupi in Lombardia | il nuovo piano per bilanciare natura ed

Il 11 marzo 2026, nel palazzo di Lombardia a Milano, si è riunito il Comitato di Indirizzo sui Grandi Carnivori, un organismo incaricato di gestire la presenza dei lupi in Lombardia. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti regionali e esperti, chiamati a discutere le strategie per il controllo e la tutela della fauna selvatica. La riunione ha segnato un passo importante per la gestione dei grandi carnivori nella regione.

Mercoledì 11 marzo 2026, all'interno di Palazzo Lombardia a Milano, si è riunito il nuovo Comitato di Indirizzo sui Grandi Carnivori, un organismo nato per coordinare la gestione della fauna selvatica nella regione. Il Parco del Ticino ha partecipato attivamente al tavolo di lavoro presieduto dall'Assessore Gianluca Comazzi, portando in campo una visione basata su dati scientifici e collaborazione tra enti diversi. L'incontro non è stato un semplice raduno burocratico, ma un momento operativo dove sono state definite le linee guida per il monitoraggio e la prevenzione dei danni legati alla presenza di predatori come il lupo.

