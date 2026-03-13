L' Umbria del vino in lutto è morto Italo Di Filippo

L'Umbria del vino piange la scomparsa di Italo Di Filippo, fondatore della cantina che porta il suo nome. La famiglia ha comunicato ufficialmente la notizia, lasciando un vuoto nel settore enologico della regione. Italo Di Filippo aveva avviato l’attività molti anni fa, contribuendo alla crescita della produzione vinicola locale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo del vino in Umbria.

Addio al fondatore dell'omonima cantina. La famiglia: "Uomo di grande visione, coraggio e umanità, che ha saputo trasformare la sua passione in una storia di famiglia, di terra e di futuro" Umbria del vino in lutto. La famiglia Di Filippo annuncia la morte di Italo, il fondatore della omonima cantina. “Uomo di grande visione, coraggio e umanità, che ha saputo trasformare la sua passione in una storia di famiglia, di terra e di futuro”, scrive la famiglia. “Originario del Sud e profondamente legato al mare delle sue radici, Italo scelse l’Umbria come terra in cui costruire il proprio progetto di vita. Qui diede vita alla cantina Di... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

E’ morto Italo Di Filippo, fondò la cantina di Cannara che porta il suo nomeCannara (Perugia), 13 marzo 2026 – La famiglia Di Filippo annuncia “con profonda commozione la scomparsa di Italo Di Filippo, fondatore della omonima...

Leggi anche: Umbria, polizia penitenziaria in lutto: è morto Massimo Di Angelantonio

Aggiornamenti e contenuti dedicati a L'Umbria del vino in lutto è morto...

Temi più discussi: L’Umbria del Vino 2026 premia l’ eccellenza enologica umbra; Umbria del Vino, premiate le eccellenze del territorio; Montefalco DOC e Sagrantino DOCG, eccellenze dell’Umbria; Montefalco, la stampa di tutto il mondo incontra le denominazioni del territorio.

L’Umbria del vino, ecco le cantine vincitriciProclamate le cantine vincitrici della quinta edizione del concorso enologico L’Umbria del Vino, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria ... lanazione.it

'L'Umbria del vino', gli esperti al via per la degustazione dei vini in concorsoSi sono aperte questa mattina nella sede perugina della Camera di commercio dell'Umbria le degustazioni dei vini in concorso per la quinta edizione del concorso L'Umbria del vino. A valutare i ... ansa.it

L’arte di Alberto Burri diventa il volto dell’Umbria al Salone Internazionale del Libro. Per l’edizione in cui la Regione sarà ospite, lo stand dell’Umbria sarà ispirato proprio all’opera del grande Maestro: un omaggio a uno degli artisti più innovativi del Novecento - facebook.com facebook

Giovedì #12marzo Temporali in arrivo sul Lazio #allertaGIALLA meteo-idro su settori di Lazio e Umbria. Leggi l’avviso meteo dell' #11marzo bit.ly/11mar26Avviso #protezionecivile x.com