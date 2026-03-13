Enrica Bonaccorti ha condiviso con entusiasmo a Il Giornale il suo desiderio di condurre un programma dedicato alla lingua italiana. La giornalista e presentatrice ha espresso questa aspirazione recentemente, parlando di come potrebbe realizzarla in futuro. La sua proposta riguarda un format che si concentri sulla valorizzazione e sulla promozione dell’italiano.

Recentemente Enrica Bonaccorti raccontò con entusiasmo a noi de Il Giornale uno dei suoi desideri più grandi: condurre un programma dedicato alla lingua italiana. Non un semplice spazio televisivo, ma un viaggio tra parole, significati e bellezza della scrittura. Un sogno che raccontava molto della sua personalità. Perché, prima ancora che conduttrice televisiva, Bonaccorti è sempre stata una donna profondamente innamorata della parola scritta. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi libri, ricevendo premi e riconoscimenti giornalistici che ne hanno valorizzato la sensibilità e la capacità narrativa. Non a caso fu Sergio Zavoli a definirla con una formula rimasta celebre: «una giornalista prestata alla televisione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’ultima preghiera di Enrica Bonaccorti

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta, l’ultima richiesta della conduttriceLa conduttrice e autrice televisiva Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni.

Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l’ultima intervista in tv(Adnkronos) – Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre.

Addio a Enrica Bonaccorti: La Storia Reale e l'Ultima Battaglia (Dettagli Inediti)

Altri aggiornamenti su Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Addio a Enrica Bonaccorti, il mondo della tv la ricorda così: da Venier a Vespa; Ciao Enrica! Indimenticabile Napoli ti abbraccia; Addio a Enrica Bonaccorti, il mondo della tv la ricorda così: da Venier a Vespa; La preghiera per Trump nello Studio ovale.

È morta Enrica Bonaccorti, volto garbato e amato della tvAveva 76 anni. La Rai: Eleganza e professionalità. Il tumore al pancreas diagnosticato neanche un anno fa. Il funerale sabato a Roma nella Chiesa degli Artisti (ANSA) ... ansa.it

Morta Enrica Bonaccorti, l’ultima intervista per Domanipress:« Soffro di un’empatia esagerata»Il mondo dello spettacolo italiano piange Enrica Bonaccorti, autrice, conduttrice e paroliera tra le più sensibili e raffinate della televisione e della musica italiana. Una carriera lunga decenni, co ... domanipress.it

Enrica Bonaccorti ed Eleonora Giorgi, accomunate da un triste destino. Due donne molto forti che hanno affrontato la malattia con grande dignità. Mancheranno… - facebook.com facebook

Quello che avrebbe voluto Enrica Bonaccorti sarebbe stato proprio questo: non un dolore plumbeo ad accompagnare la scomparsa, bensì sorrisi, ricordi gioiosi a descrivere una donna ironica e volitiva, simpatica e sensibile. Proprio quello che fa Mara Venier. x.com