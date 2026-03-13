L’ultima preghiera di Enrica Bonaccorti

Da ilgiornale.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrica Bonaccorti ha condiviso con entusiasmo a Il Giornale il suo desiderio di condurre un programma dedicato alla lingua italiana. La giornalista e presentatrice ha espresso questa aspirazione recentemente, parlando di come potrebbe realizzarla in futuro. La sua proposta riguarda un format che si concentri sulla valorizzazione e sulla promozione dell’italiano.

Recentemente Enrica Bonaccorti raccontò con entusiasmo a noi de Il Giornale uno dei suoi desideri più grandi: condurre un programma dedicato alla lingua italiana. Non un semplice spazio televisivo, ma un viaggio tra parole, significati e bellezza della scrittura. Un sogno che raccontava molto della sua personalità. Perché, prima ancora che conduttrice televisiva, Bonaccorti è sempre stata una donna profondamente innamorata della parola scritta. Nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi libri, ricevendo premi e riconoscimenti giornalistici che ne hanno valorizzato la sensibilità e la capacità narrativa. Non a caso fu Sergio Zavoli a definirla con una formula rimasta celebre: «una giornalista prestata alla televisione». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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