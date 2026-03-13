Domani alle 16,30 a Lugo si terrà l'inaugurazione del nuovo Deposito archeologico in via Tellarini 38. L'edificio sarà aperto al pubblico e ospiterà i reperti rinvenuti nel territorio, offrendo uno spazio dedicato alla conservazione e alla valorizzazione della storia locale. L'apertura è prevista alle ore 16,30 e rappresenta un'occasione per conoscere meglio il patrimonio archeologico della città.

Lugo si prepara a scoprire un tesoro finora nascosto: domani alle 16,30 aprirà le porte al pubblico il nuovo Deposito archeologico in via Tellarini 38, uno spazio pensato per custodire e valorizzare i reperti rinvenuti nel territorio e raccontare la storia della città attraverso i secoli. Un luogo che non si limita alla conservazione, ma diventa un vero e proprio ponte tra passato e presente, offrendo ai cittadini la possibilità di entrare in contatto con la memoria materiale di Lugo. Il nuovo deposito è stato completamente ristrutturato e adeguato alle esigenze di conservazione grazie a lavori realizzati in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lugo: inaugura domani il nuovo Deposito archeologico

