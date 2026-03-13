Luchini e Perathoner oro nello snowboard alle Paralimpiadi

Due medaglie d’oro per l’Italia nello snowboard alle Paralimpiadi: Jacopo Luchini ha vinto nel banked slalom SB-UL e Emanuel Perathoner, già oro nello snowboard cross SB-LL2, ha conquistato anche questa specialità, aggiudicandosi il suo secondo titolo. Entrambi gli atleti sono saliti sul podio in questa giornata, portando a casa i riconoscimenti nel medesimo evento sportivo.

Roma, 13 mar. (askanews) – Altre due medaglie d’oro per l’Italia, entrambe nello snowboard. Jacopo Luchini ha trionfato nel banked slalom SB-UL; mentre Emanuel Perathoner, già oro nello snowboard cross SB-LL2, ha conquistato il suo secondo titolo vincendo anche il banked slalom SB-LL2. Con questi successi l’Italia sale a quota 12 medaglie in queste Paralimpiadi. Jacopo Luchini ha conquistato il quarto oro per l’Italia alle Paralimpiadi invernali. Sulla pista di Socrepes, l’azzurro ha trionfato nello snowboard, specialità banked slalom SB-UL, chiudendo la prova con il miglior tempo (56?28). Medaglie d’argento e di bronzo per due atleti cinesi: Wang Pengyao (56?62) e Jiang Zihao (57?03). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Paralimpiadi, Luchini e Perathoner da sballo: doppio oro nello snowboard e nuovo record per l’ItaliaJacopo Luchini ha vinto la medaglia d’oro nella gara di snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina.

Paralimpiadi invernali 2026, Perathoner e Luchini vincono l’oro nello snowboard: Italia da recordL’Italia arriva a cinque medaglie d’oro nelle Paralimpiadi invernali 2026 di Milano Cortina – nuovo record assoluto per il nostro Paese – con due...

Contenuti e approfondimenti su Luchini e Perathoner oro nello...

Temi più discussi: Milano Cortina 2026: oro per Emanuel Perathoner nello snowboard; Milano-Cortina LIVE, occhi sugli azzurri in sci alpino e biathlon; L’unica cosa che so è che non avrò rimpianti: intervista a Jacopo Luchini; Perathoner le due vite per un oro.

Luchini-Perathoner-De Silvestro, triplo oro alle Paralimpiadi invernali. Italia da recordJacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nella gara di Snowboard banked slalom SB-UL alle Paralimpiadi di Milano Cortina. L'azzurro ha chiuso nella seconda manche con il tempo di 5628. Argento e bro ... tuttosport.com

Medaglie azzurre. Luchini e Perathoner: doppio oro dallo snowboardL'azzurro Jacopo Luchini ha vinto la medaglia d'oro nel banked slalom di snowboard, categoria SB-UL. Battuti i cinesi Wang e Jiang, rispettivamente argento e bronzo. Chiara Mazzel cambia guida ma non ... avvenire.it

#Luchini e #Perathoner oro nello snowboard alle #Paralimpiadi2026 x.com

Due ori nello snowboard paralimpico per la PolHa Varese: trionfano Luchini e Perathoner. - facebook.com facebook