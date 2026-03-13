A Lucca si svolge un ciclo di incontri della durata di nove giorni dedicati alla promozione della lettura, organizzato in occasione della Giornata Nazionale del Libro e della Lettura. La città si prepara ad accogliere autori, lettori e appassionati per partecipare a eventi culturali che coinvolgono diverse location del centro storico. La manifestazione mira a valorizzare il ruolo del libro nella società locale.

La città di Lucca si prepara a ospitare per nove giorni un ciclo di incontri dedicati alla lettura, in occasione della Giornata Nazionale del Libro e della Lettura. L’iniziativa, denominata Lucca Legge, è stata presentata ufficialmente il 13 marzo dall’assessore alla cultura Mia Pisano, con l’obiettivo di rafforzare l’alleanza tra la biblioteca civica Agorà e i soggetti locali della filiera libraria. Il programma include laboratori, presentazioni e visite guidate, culminando il 28 marzo con un mercatino dei libri usati e un percorso storico nell’ex ospedale di Maggiano. Questa prima edizione non si limita a celebrare una ricorrenza, ma punta a trasformare la lettura in uno strumento concreto di sviluppo comunitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca Legge: 9 giorni di eventi per rilanciare la lettura

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