Luca Canfora costumista di Paolo Sorrentino morto a Capri | indagato un collega

Luca Canfora, costumista coinvolto nelle riprese di un film a Capri, è morto nel 2023 durante le riprese del film

L'uomo avrebbe reso false testimonianze agli inquirenti sugli ultimi spostamenti di Canfora, morto sull'isola nel 2023 durante le riprese del film "Parthenope" di Paolo Sorrentino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Luca Canfora trovato morto sul set di “Parthenope”: indagato un collega del costumistaIl caso della morte di Luca Canfora, il noto costumista trovato senza vita nelle acque di Capri nel settembre del 2023, si arricchisce oggi di un...

Morte del costumista di Sorrentino: indagato un collega"False dichiarazioni al pm": la Procura di Napoli ha iscritto al registro degli indagati un collega di Luca Canfora, il costumista di 51 anni...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Luca Canfora

Temi più discussi: Luca Canfora, il costumista di Paolo Sorrentino trovato morto nel mare di Capri: c'è un primo indagato; Costumista morto a Capri durante i ciak di Parthenope: Paolo Sorrentino sentito come testimone; Costumista morto a Capri, spunta il primo indagato: Raccontò il falso ai pm; Luca Canfora morto sul set a Capri, indagato un collega. Sentito come testimone anche Paolo Sorrentino.

Luca Canfora morto sul set a Capri, indagato un collega. Sentito come testimone anche Paolo SorrentinoAvrebbe fornito particolari che sarebbero stati smentiti dalle indagini. Avrebbe raccontato di una breve conversazione avuta con il collega all’esterno dei Giardini di Augusto, in un ... ilmessaggero.it

Il giallo di Capri: indagato il collega del costumista morto Luca CanforaNapoli - Non fu un incidente fatale, o almeno non è questa l'unica pista che la Procura di Napoli sta battendo con insistenza. A distanza di oltre due anni ... cronachedellacampania.it

Giallo a Capri Nuove ombre sulla morte di Luca Canfora Link nei commenti - facebook.com facebook

Luca Canfora, indagato un collega: «Ha mentito ai pm». Svolta nel giallo del costumista di 'Parthenope' di Sorrentino x.com