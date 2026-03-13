Venerdì 13 marzo 2026 si sono svolte le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati estratti i numeri vincenti e le quote di queste lotterie, attirando l’attenzione di chi ha partecipato con aspettative di vincita. L’evento ha coinvolto tanti giocatori che hanno sperato di ottenere premi significativi, mentre le operazioni di estrazione sono state pubblicate ufficialmente.

13 marzo 2026: sale l’attesa tra chi, nelle ultime ore, ha fatto le proprie giocate sperando in un bacio della fortuna che possa realizzare tutti i suoi sogni. Come accade ormai da anni, la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni odierne per fornirvi una precisa rassegna di tutti i numeri estratti sulle varie ruote. Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 13 marzo 2026

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