Lotta alle false promesse | solo tre società professionistiche autorizzate a fare provini

Tempo di lettura: 2 minuti Con l'avvento della primavera, si inizia a programmare la prossima stagione agonistica delle società giovanili professioniste. Un lavoro certosino fatto di valutazioni che non devono essere solo sportive ma anche umane. Si tratta di ragazzi giovani, quindi ogni aspetto deve essere valutato, non solo quello puramente sportivo che, ovviamente, è importante. Alla fine si scelgono ragazzi che devono andare in campo. E la Campania si prepara, forte delle sue 9 società professionistiche anche se non è tutto oro quello che luccica. La Figc Settore Giovanile, infatti, ha stilato l'elenco dei club autorizzati a sottoporre in prova giovani calciatori e, a conti fatti, si nota che ce ne sono solo tre Benevento, Juve Stabia e Napoli, accompagnate da Gelbison e Giancarlo Vindice Calcio.