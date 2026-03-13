L’ossessione per Mattarella e il regalo per Meloni parla l’uomo del blitz sul palco con la premier | come ha fatto a sfuggire e il saluto a Nordio – Il video

Un uomo ha raccontato di aver raggiunto il palco durante un evento pubblico, aspettando che salisse la premier. Dopo aver chiesto a un agente di sicurezza di allontanarsi, ha deciso di salire sul palco per consegnare un libro. Nel video si vede il momento in cui si avvicina alla prima ministra, mentre ha anche fatto un saluto a un altro rappresentante, chiamato Nordio.

«Sono entrato, mi sono accostato al palco e ho aspettato che salisse la premier. Prima che iniziasse ho chiesto a un agente della sicurezza di spostarsi, che dovevo salire sul palco per consegnarle questo libro. Non ho fatto nessuna forzatura e nessuna violenza». A parlare è Orazio Maurizio Musumeci, l’uomo che giovedì ha effettuato un blitz sul palco del teatro Franco Parenti, a Milano, pochi istanti prima di Giorgia Meloni. Avvicinandosi al microfono, l’uomo ha detto di aspettarsi le dimissioni del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima di essere allontanato. «Volevo regalarle il mio libro». «La mia azione – spiega l’uomo all’ Adnkronos – era quella di avvertire la Meloni a stare attenta a cosa stanno facendo alla Costituzione. 🔗 Leggi su Open.online

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