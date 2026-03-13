Dalla mattina di venerdì 13 marzo 2026, in Lombardia entra in vigore un nuovo provvedimento che vieta la circolazione dei veicoli diesel Euro 4 e blocca l’uso delle stufe a biomassa. La misura si applica immediatamente per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti nell’aria e migliorare la qualità dell’atmosfera nella regione.

Dalla mattina di venerdì 13 marzo 2026, la Lombardia attiva immediatamente i blocchi alla circolazione per contrastare l’inquinamento atmosferico. Il divieto colpisce specificamente i veicoli diesel Euro 4 e inferiori nelle città più popolose, mentre le restrizioni si estendono a diverse province della regione. L’aria nelle aree urbane ha superato le soglie di attenzione nei giorni precedenti, costringendo le autorità ad agire senza indugi. Le misure non sono unilaterali ma mirano a ridurre drasticamente le emissioni di particolato PM10 che affliggono il territorio regionale da tempo. La geografia dello smog e i livelli di allerta. Mentre Milano e le province di Como, Lecco, Bergamo e Mantova attivano il primo livello di misure temporanee, altre zone affrontano limitazioni ancora più severe. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: stop ai diesel Euro 4 e divieto stufe a biomassa

