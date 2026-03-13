Nel 2026, la Lombardia ha segnalato 20.961 casi di disturbi alimentari, un numero che supera quello degli anni passati e indica una crescita significativa. I dati riguardano i primi mesi dell’anno e mostrano un aumento rispetto agli anni precedenti. Questa situazione riguarda tutte le fasce di età e si registra in diverse province della regione.

La Lombardia registra un incremento allarmante dei casi di disturbi alimentari, toccando quota 20.961 nei primi mesi del 2026, superando i dati storici degli anni precedenti. I numeri indicano una crescita costante dal 2019 al 2023 e continuano a salire nel biennio successivo, con una predominanza femminile ma con una crescente attenzione verso la popolazione maschile. I dati evidenziano che l’età di esordio si concentra tra i 15 e i 19 anni, sebbene i casi precoci siano in aumento, mentre il 76,8% delle persone seguite è di sesso femminile. Il quadro clinico mostra che quasi la metà dei casi riguarda l’anoressia nervosa, seguita dalla bulimia e dai disturbi non specificati, spesso accompagnati da stati depressivi e senso di colpa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: 20.961 casi di disturbi alimentari nel 2026

