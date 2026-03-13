Lodigiano | 37mila euro di multe e 3 attività chiuse

Nel territorio lodigiano, durante recenti controlli straordinari, sono state comminate sanzioni per oltre 37.000 euro e sono state chiuse tre attività. Le operazioni hanno portato alla sospensione immediata di alcune imprese commerciali, mentre le multe sono state applicate in base alle violazioni riscontrate. L’intervento ha coinvolto diverse attività locali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative vigenti.

Un bilancio che pesa per oltre 37.000 euro di sanzioni e tre attività immediatamente sospese segna l’esito dei recenti controlli straordinari svoltisi nel territorio lodigiano. I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in collaborazione con il comando provinciale, hanno concentrato i loro sforzi nel Sud della provincia, individuando gravi irregolarità nella sicurezza e nell’assunzione del personale. Le verifiche hanno messo in luce non solo il lavoro nero, ma una catena di negligenze che mettono a rischio la vita stessa dei dipendenti. Cinque imprenditori si sono trovati al centro dell’inchiesta, con violazioni che spaziano dalla mancata formazione alla totale assenza di visite mediche obbligatorie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lodigiano: 37mila euro di multe e 3 attività chiuse Articoli correlati Leggi anche: Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli nel Lodigiano: oltre 37mila euro di sanzioni Oltre 100mila euro di multe a ristoranti e attività novaresiI controlli dei carabinieri in diversi locali e attività del novarese hanno portato a oltre 100mila euro di multe. Tutti gli aggiornamenti su Lodigiano 37mila euro di multe e 3... Lavoro nero e sicurezza, raffica di controlli nel Lodigiano: oltre 37mila euro di sanzioniOperazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nel Sud della provincia: tre attività sospese e tre lavoratori trovati in nero. Irregolarità su formazione, visite mediche e sicurezza ... ilgiorno.it La Locale dell’Unione Nord Lodigiano fa il pieno di multe: nel 2025 ne sono state inflitte quattromilaLodigiano sempre più presidiato dagli agenti dei quattro Comuni associati. Reperibilità sulle 24 ore nei giorni festivi e il sistema TachoPolice attivato fra le principali novità ... ilgiorno.it