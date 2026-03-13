Lodi verso le elezioni per la Provincia Il centrodestra compatto su Elia Delmiglio al centrosinistra manca ancora un nome

A Lodi, il centrodestra ha confermato il proprio sostegno unito a Elia Delmiglio in vista delle prossime elezioni provinciali. Dall’altra parte, il centrosinistra non ha ancora definito il candidato ufficiale. La campagna elettorale si avvicina e le parti si preparano a presentare le proprie liste. La situazione resta in evoluzione mentre si avvicina il voto.

Lodi, 13 marzo 2026 – Il centrodestra ritrova compattezza e unità di intenti nel nome di Elia Delmiglio. È stata infatti ufficializzata la candidatura del sindaco di Casalpusterlengo alla presidenza della Provincia di Lodi in vista del voto del prossimo 12 aprile. L’annuncio è arrivato nel corso di un incontro alla presenza dei rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, che hanno indicato Delmiglio come la figura su cui puntare per guidare l’ente provinciale. Il profilo tracciato dai partiti della coalizione è quello di un amministratore capace di coniugare rinnovamento ed esperienza, maturata alla guida della seconda città della provincia per numero di abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lodi verso le elezioni per la Provincia. Il centrodestra compatto su Elia Delmiglio, al centrosinistra manca ancora un nome Articoli correlati Elezioni 2026: centrodestra compatto su Giordano a Cava, intesa negli altri ComuniAd Angri il candidato sindaco sostenuto dalla coalizione sarà indicato da Forza Italia; a Pagani, invece, a designare il nome sarà Fratelli d’Italia;... Leggi anche: La città verso le elezioni . Il centrodestra aspetta e non scioglie le riserve. Tregua fino al referendum Altri aggiornamenti su Elia Delmiglio Argomenti discussi: Voto in Provincia. FdI e Lega a Forza Italia: compattiamoci; Licenziamenti: Serve un tavolo istituzionale. Sarà Elia Delmiglio il candidato del centrodestra unitario per le elezioni della ProvinciaElia Delmiglio, sindaco di Casalpusterlengo, in quota Lega, è il candidato del centrodestra unito per le elezioni del presidente della Provincia di Lodi. La presentazione pochi minuti fa, ai Giardini ... ilcittadino.it