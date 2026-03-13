Lodi | Delmiglio scelto dal centrodestra per guidare

Il centrodestra di Lodi ha annunciato oggi, venerdì 13 marzo 2026, Elia Delmiglio come candidato unico per le elezioni del 12 aprile, quando si voterà per il nuovo presidente della Provincia. La decisione è stata presa in anticipo rispetto alla data di voto, che si terrà tra circa un mese.

Il 12 aprile si voterà per eleggere il nuovo presidente della Provincia di Lodi, ma già oggi, venerdì 13 marzo 2026, il centrodestra ha sbloccato la propria strategia indicando Elia Delmiglio come candidato unico. Mentre la coalizione di destra mostra compattezza immediata attorno al sindaco di Casalpusterlengo, il centrosinistra rimane in fase di ricerca del proprio nome, pur avendo avviato un ampio confronto con gli amministratori locali. L’annuncio ufficiale è arrivato durante un incontro che ha riunito i rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia, confermando l’unità di intenti sulla figura di Delmiglio. Questo amministratore, già alla guida della seconda città della provincia per numero di abitanti, viene presentato come il ponte ideale tra rinnovamento ed esperienza consolidata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Lodi verso le elezioni per la Provincia. Il centrodestra compatto su Elia Delmiglio, al centrosinistra manca ancora un nomeLodi, 13 marzo 2026 – Il centrodestra ritrova compattezza e unità di intenti nel nome di Elia Delmiglio.

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