L'occidente chieda conto a Trump della strage delle bambine di Minab altrimenti non esiste più

Il 28 febbraio, una scuola di Minab in Iran è stata colpita da un missile americano, provocando la morte di 168 bambine. La notizia è stata confermata dalle autorità iraniane, che hanno attribuito l’attacco agli Stati Uniti. La comunità internazionale ha ricevuto la notizia, ma finora non sono state prese misure ufficiali o dichiarazioni da parte delle parti coinvolte.

È stato un missile americano a colpire la scuola di Minab in Iran dove sono morte 168 bambine lo scorso 28 febbraio. Ma dal presidente non sono arrivate scuse.