Oggi si attende una decisione importante su Lobotka, mentre Gilmour è pronto per partire dal primo minuto. Il Napoli cerca di recuperare solidità in difesa, dato che nelle ultime dieci gare ha subito almeno un gol in ogni partita. La squadra di Antonio Conte si prepara alla sfida contro il Lecce, con l’obiettivo di migliorare la propria tenuta difensiva.

"> Il Napoli vuole ritrovare solidità difensiva. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la squadra di Antonio Conte arriva alla sfida contro il Lecce con un dato che preoccupa: dieci partite consecutive con almeno un gol subito. L’ultimo clean sheet risale al 17 gennaio, quando gli azzurri superarono il Sassuolo al Maradona per 1-0 grazie al gol decisivo di Lobotka. Lobotka in dubbio, Anguissa pronto Proprio le condizioni dello slovacco saranno valutate nella rifinitura. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Lobotka è alle prese con un sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita contro il Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Lobotka, oggi la decisione. Gilmour dal 1’

Articoli correlati

Leggi anche: Lobotka salta Lecce: Gilmour pronto a sostituirlo

Lobotka non ci sarà contro il Lecce, riconfermato Gilmour al suo postoRepubblica: il centrocampista slovacco proverà a rientrare per il match del 20 marzo contro il Cagliari.

Approfondimenti e contenuti su Lobotka oggi la decisione Gilmour dal 1'

Temi più discussi: Napoli, un altro stop: si ferma Lobotka per un sovraccarico muscolare; Quando tornano Lobotka e McTominay dall'infortunio: giocano Napoli-Torino? Le ultime su condizioni e tempi di recupero; Lobotka-Torino, ecco quando arriverà la decisione: Conte ha scelto modulo e sostituto – Mattino; Napoli: la decisione su Mctominay e Lobotka contro il Torino.

Infortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Le ultime sul sovraccarico muscolare: arriva la decisione di ConteInfortunio Lobotka, il centrocampista salta anche Napoli Lecce? Le ultime sul sovraccarico muscolare: arriva la decisione di Conte Il Napoli di Antonio Conte dovrà fare a meno di Stanislav Lobotka per ... calcionews24.com

Stasera c’è Napoli-Torino, la decisione di Conte su McT, Anguissa, Lobotka e KdBNapoli-Torino, Conte rinuncia a Lobotka e McTominay per problemi fisici. Tornano tra i convocati Anguissa e De Bruyne ... internapoli.it

La #Juve osserva con attenzione la situazione di Stanislav #Lobotka, che secondo il Corriere del Mezzogiorno starebbe valutando l'addio al #Napoli dopo diverse stagioni Luciano #Spalletti spinge con forza per ritrovare il suo antico perno di centrocamp facebook

La #Juve osserva la situazione di #Lobotka, che secondo il Corriere del Mezzogiorno valuta l'addio al #Napoli #Spalletti spinge per ritrovare il suo perno di centrocampo Il regista potrebbe rinnovare prima di partire per permettere al suo club di monetizz x.com