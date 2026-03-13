Lo Voi contro Nordio | scontro acceso sul Csm paramafioso

Durante il XXV congresso di Magistratura Democratica a Roma si sono verificati momenti di forte tensione tra il procuratore Francesco Lo Voi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. L'incontro ha visto uno scontro verbale acceso, con opinioni contrastanti tra le due figure sulla situazione del Consiglio superiore della magistratura. La discussione si è protratta, attirando l’attenzione dei presenti.

Il XXV congresso di Magistratura Democratica si è aperto a Roma con uno scontro verbale acceso tra il procuratore Francesco Lo Voi e il ministro della Giustizia Carlo Nordio. La discussione ruota attorno all’uso del termine paramafioso per descrivere un passato consiglio superiore, scatenando una polemica sulla natura stessa dell’autonomia giudiziaria. L’incontro ha intervenire anche il presidente del Comitato per il NO al referendum Enrico Grosso, che ha lanciato un monito severo sulla riforma proposta. Le tensioni emerse durante i saluti iniziali hanno messo in luce fratture profonde nel mondo della magistratura italiana riguardo al futuro istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lo Voi contro Nordio: scontro acceso sul Csm paramafioso Articoli correlati Nordio replica a Lo Voi al congresso di Magistratura Democratica: ‘Sul termine “paramafioso” parole travisate’Il guardasigilli è intervenuto a sua volta alcongresso di Magistratura Democraticacon un videomessaggio, nel quale ha augurato buon lavoro ai... “Un sistema-paramafioso”. Le parole di Nordio accendono lo scontro sulla giustiziaLa nuova polemica sulla giustizia si accende attorno alle parole del ministro Carlo Nordio, che ha definito “para-mafioso” l’attuale sistema di... Una selezione di notizie su Lo Voi contro Nordio scontro acceso sul... Discussioni sull' argomento Referendum, polemica Gratteri-Il Foglio. Procuratore: Valuto querela; Referendum, si alza lo scontro. Bartolozzi riappare in pubblico accanto a Nordio, Lo Voi replica: Il plotone saluta. Scontro a distanza tra i due, ecco cos’è successoScontro a distanza tra la capa di Gabinetto del Ministro della Giustizia e Francesco Lo Voi all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Consiglio nazionale forense ... affaritaliani.it Referendum: Lo, Voi, 'chi definisce il Csm paramafioso non capisce di magistratura'. Nordio: 'Equivoca le mie parole'Porto il mio saluto personale e quello del plotone di…della Procura di Roma. Così ha iniziato il suo intervento di saluto il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, al XXV congresso di Md che si è ap ... ansa.it Il procuratore di Roma, Francesco Lo Voi : 'Csm paramafioso Lo dice chi non sa di magistratura'. Ribatte il ministro della Giustizia, Carlo Nordio: 'Duole equivochi le mie parole, l'aggettivo paramafioso è stato riferito da un altro magistrato' #ANSA - facebook.com facebook "Io ritengo che la vicenda di Giusi Bartolozzi sia uno scandalo clamoroso senza fine e vergognoso" detto il leader di Iv Matteo Renzi ospite di Giovanna Pancheri a Start a Sky Tg24, parlando della capo di gabinetto del ministro Nordio. "Giusi Bartolozzi è il cap x.com