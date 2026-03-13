Lo squilibrio muscolare orofacciale | di cosa si tratta?

Lo squilibrio muscolare orofacciale è una condizione in cui i muscoli di lingua, bocca, labbra e viso non funzionano in modo coordinato. Questa alterazione riguarda l'armonia tra i diversi gruppi muscolari della regione facciale e orale. La disfunzione può influire sulle funzioni quotidiane come parlare, mangiare e respirare. La condizione viene diagnosticata da professionisti specializzati nel settore.

Lo squilibrio muscolare orofacciale (SMOF) è una condizione per cui i muscoli di lingua, bocca, labbra e viso non lavorano armonicamente tra loro. Questo squilibrio altera alcune delle funzioni fondamentali, come la respirazione o la deglutizione. Si tratta dunque di un vero e proprio disturbo funzionale che può influenzare lo sviluppo cranio-facciale e l'occlusione dentale. Cause principali e campanelli d'allarme da non sottovalutare. Lo squilibrio muscolare orofacciale può avere diverse cause, spesso combinate tra loro. Tra le più comuni c'è la respirazione orale persistente: quando il bambino respira abitualmente con la bocca, per esempio a causa di naso chiuso o allergie, i muscoli di viso e lingua non lavorano in armonia, favorendo una postura linguale bassa e il mantenimento della bocca aperta anche a riposo.