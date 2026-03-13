Su WhatsApp esiste un “cestino segreto” che permette di recuperare o eliminare definitivamente contenuti come foto, video o messaggi. Molti utenti credono che cancellando questi dati tutto scompaia immediatamente, ma in realtà possono ancora essere trovati nel cestino temporaneo. Questa funzione consente di liberare spazio sul telefono, fino a 20 giga, eliminando definitivamente i file indesiderati.

Molti utenti pensano che quando cancellano foto, video o messaggi su WhatsApp tutto sparisca davvero. In realtà non sempre è così. L’app di messaggistica più usata al mondo continua spesso a conservare molti file nella memoria dello smartphone, anche quando non sono più visibili nelle chat. Per questo motivo può capitare che il telefono segnali memoria piena senza un motivo apparente. Esiste però una soluzione che pochi conoscono: una funzione interna che molti chiamano “ cestino segreto ”. Non è un vero cestino come quello del computer, ma uno strumento che permette di individuare e cancellare i file che occupano più spazio. Nel tempo WhatsApp può trasformarsi in un vero archivio nascosto di file. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Lo sai che Whatsapp ha un “cestino segreto”? Così puoi liberare anche 20 giga dal telefono

Articoli correlati

WhatsApp, come svuotare il “cestino” e liberare lo spazioSpesso capita che si debbano cancellare file per aumentare la memoria del telefono: ecco come fare su WhatsApp per i sistemi iOS e Android Quante...

WhatsApp, l’operazione che fanno in pochi: svuotare il cestino per far respirare lo smartphoneL’uso quotidiano di WhatsApp è ormai imprescindibile, ma nasconde un problema sottovalutato: il rapido esaurimento della memoria interna.

Aggiornamenti e notizie su Lo sai che Whatsapp ha un cestino...

WhatsApp, come svuotare il «cestino nascosto» e liberare la memoria: il trucco per avere più spazio sul cellulareOgni giorno inviamo e riceviamo foto, video, messaggi vocali e documenti su WhatsApp. Anche quando eliminiamo le conversazioni, molti file multimediali restano salvati nella memoria del telefono. ilmessaggero.it

WhatsApp, come svuotare il cestino e liberare lo spazioQuante volte sarà capitato di avere la memoria del proprio smartphone piena pur ignorando quali siano i file che occupano tanto spazio? In molti, infatti, spesso non si spiegano come sia possibile ... ilgiornale.it