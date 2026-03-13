Il 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles, Conan O’Brien riprenderà il ruolo di conduttore alla 98ª edizione degli Oscar. La notizia è stata annunciata recentemente e ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori. L’evento rappresenta un momento atteso dai fan e dagli organizzatori, che hanno scelto O’Brien per questa occasione speciale.

La scena si prepara per una serata storica: il 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Los Angeles, Conan O’Brien tornerà a condurre la 98ª edizione degli Oscar. Al suo fianco, sul tappeto rosso e dietro le quinte, c’è Liza Powel O’Brien, una figura che ha costruito una carriera indipendente nel mondo della scrittura e del teatro, pur rimanendo l’ombra silenziosa ma fondamentale della vita privata del celebre conduttore americano. Mentre l’attenzione dei media si concentra sull’evento imminente, è cruciale analizzare chi è realmente questa donna che accompagna uno dei volti più iconici dello spettacolo statunitense. Non si tratta solo della moglie, ma di una professionista affermata con un percorso accademico solido e opere teatrali riconosciute. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liza Powel O’Brien: la drammaturga dietro il successo

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