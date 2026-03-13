Livret A | 72,8 miliardi per il nucleare francese

Oggi a Penly, lo Stato e EDF hanno firmato un accordo che destina 72,8 miliardi di euro del Livret A al finanziamento di sei nuovi reattori nucleari in Francia. Questa decisione rappresenta un cambiamento importante nelle politiche energetiche del paese e riguarda direttamente il futuro nucleare francese. L'accordo segna un passaggio chiave per la realizzazione di nuovi impianti di energia atomica.

La decisione storica presa oggi a Penly segna una svolta radicale per il futuro energetico francese. Lo Stato e EDF hanno siglato l’accordo che destina i fondi del Livret A al finanziamento dei sei nuovi reattori nucleari voluti da Emmanuel Macron. Il meccanismo è chiaro: il governo si impegna a coprire il 60% del costo totale, stimato in 72,8 miliardi di euro ai prezzi del 2020, attraverso un prestito a tasso zero erogato dalla Caisse des dépôts. Questi soldi provengono direttamente dai risparmi dei cittadini depositati sul Livret A, uno strumento fino ad ora dedicato esclusivamente al sostegno dell’edilizia sociale. Mentre l’Elysée annuncia la chiusura delle trattative, l’obiettivo è evitare che questa spesa gravi sulle finanze pubbliche dirette. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Livret A: 72,8 miliardi per il nucleare francese Articoli correlati Macron annuncia il rafforzamento dell’arsenale nucleare franceseIl presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha dichiarato di aver disposto un incremento del numero di testate nucleari in dotazione... Morto Gasset: il calcio piange la scomparsa dell’allenatore francese ex Marsiglia e Montpellier. Aveva 72 anniTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara...