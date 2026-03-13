LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | trionfa Valgren che resiste al ritorno dei big Del Toro guadagna 25? su Pellizzari

Oggi si tiene la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 e la corsa è in corso. Valgren ha conquistato la vittoria, resistendo all’attacco dei principali favoriti. Nel frattempo, Del Toro ha guadagnato 25 secondi su Pellizzari nella classifica generale. È possibile seguire la diretta aggiornata cliccando sul link fornito, con focus anche sulla Parigi-Nizza dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.54 Questa, invece, la nuova classifica generale: 1 DEL TORO Isaac UAD 20:10:40 2 PELLIZZARI Giulio RBH 0:23 3 JORGENSON Matteo TVL 0:34 4 ROGLI? Primož RBH 0:44 5 CICCONE Giulio LTK 1:05 6 JOHANNESSEN Tobias Halland UXM 1:08 7 PINARELLO Alessandro NSN 1:24 8 HEALY Ben EFE 1:24 9 SHEFFIELD Magnus IGD 1:27 10 BUITRAGO Santiago TBV 1:28 15.53 Ecco la top ten odierna: 1 VALGREN Michael EF Education – EasyPost 4:43:33 2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:11 3 JORGENSON Matteo Team Visma Lease a Bike 0:11 4 JOHANNESSEN... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: trionfa Valgren che resiste al ritorno dei big, Del Toro guadagna 25? su Pellizzari Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro-Pellizzari si confrontano per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... Contenuti utili per approfondire LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 1’15 sulla fuga, tra poco l’ultimo passaggio su Santuario Beato SanteCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 15.29 Come nel giro precedente Pello ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it La Tirreno-Adriatico affronta oggi la quinta tappa, la prima delle due decisive per le sorti della classifica generale. - facebook.com facebook L’Abruzzo protagonista della Tirreno-Adriatico: arrivo a Magliano de’ Marsi e tappa Tagliacozzo–Martinsicuro attraverso Aquilano e Teramano. Grazie soprattutto ai volontari che hanno garantito sicurezza e accoglienza. Ci vediamo presto con il @girodit x.com