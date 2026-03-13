LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | oltre 4? di vantaggio per i sette battistrada

Oggi si corre la tappa di Tirreno-Adriatico 2026 con sette ciclisti in fuga, che vantano un margine superiore a quattro minuti. La corsa è in corso e i corridori stanno affrontando le ultime fasi della tappa, mentre gli spettatori seguono gli aggiornamenti in tempo reale. La classifica generale viene aggiornata di continuo, con la diretta disponibile dalle 12.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 13.50 Meno di 3 chilometri allo Sprint Intermedio di Saltara. 13.48 70 chilometri alla conclusione. 13.45 Il gruppo conclude lo strappo. 13.42 Adesso tocca al gruppo affrontare gli 800 metri all'11% di pendenza media. 13.39 Gli attaccanti hanno appena affrontato lo strappo di Montefelcino. 13.36 Ancora 4'30?di vantaggio per i battistrada. 13.33 Tra poco si risalirà verso Montefelcino. 13.30 Diego Pablo Sevilla resta leader della classifica GPM con 33 punti. 13.27 Anche il gruppo affronta ora la discesa. 13.24 Joan Bou è stato il primo a passare il GPM, portandosi a casa i 15 punti previsti. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: diminuisce il vantaggio dei battistrada 14:21 Diminuisce ancora il margine dei fuggitivi. Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone? Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ...