LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | iniziato il circuito finale fuga con 3? di vantaggio

Oggi si svolge la tappa finale del Tirreno-Adriatico 2026, con il circuito in corso e una fuga che al momento mantiene circa tre minuti di vantaggio. La corsa è in fase di svolgimento, mentre i ciclisti affrontano gli ultimi chilometri prima di arrivare al traguardo. Gli aggiornamenti sulla classifica generale e sulla Parigi-Nizza sono disponibili cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.52 Mathieu Van Der Poel è, ancora, nel gruppo principale. La domanda è se riuscirà a rimanere davanti anche nei passaggi sul Santuario Beato Sante, nel caso fosse così l’olandese diventerebbe il favorito numero 1 per la vittoria. 14.50 Tiberi è riuscito a rientrare in gruppo, dopo una grande azione. 14.49 Ancora 900 metri di dislivello, tappa durissima quella odierna. 14.48 Dal gruppo si è staccato Antonio Tiberi, decimo in classifica a 49? da Pellizzari. 14.47 Sono rimasti una trentina di corridori nel plotone principale. 14.45 Grande azione della squadra emiratina, che ha guadagnato ulteriori 30? sulla fuga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: iniziato il circuito finale, fuga con 3? di vantaggio Articoli correlati Leggi anche: LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: risale leggermente il vantaggio dei dodici in fuga LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: scende il vantaggio della fuga, 100 km alla conclusioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. Aggiornamenti e notizie su LIVE Tirreno Adriatico 2026 tappa di... Temi più discussi: Dove seguire in TV la Tirreno Adriatico 2026; LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Van der Poel, ma Giulio Pellizzari é maglia azzurra!; Dove vedere la Tirreno-Adriatico 2026 in TV e Streaming? Diretta su Rai ed Eurosport/Discovery+; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: gruppo a 3’30 dalla fuga, 50 km alla conclusioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.19 50 km alla conclusione. 14.16 E' ... oasport.it Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Marotta-Mondolfo-Mombaroccio: orari, tv, percorso, favoriti. Sfida Pellizzari-Del Toro, ci prova Ciccone?Altra frazione molto interessante in una Tirreno-Adriatico davvero spettacolare. In scena oggi la quinta tappa: Marotta-Mondolfo - Mombaroccio, andiamo a ... oasport.it È iniziata la quinta tappa della Tirreno-Adriatico! Partenza da Marotta arrivo a Mombaroccio - facebook.com facebook Stage 5 of Tirreno Adriatico @CA_Ita Marotta-Mondolfo Mombaroccio 184 KM 10:40 CET #TirrenoAdriatico x.com