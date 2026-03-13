LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al termine aumentano le possibilità per la fuga
Oggi la corsa ciclistica Tirreno-Adriatico 2026 affronta l'ultima fase con circa 60 km alla conclusione. La tappa si svolge in diretta, mentre aumentano le possibilità per una fuga tra i corridori in gara. I fan possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale, inclusa la classifica generale e la diretta dedicata alla Parigi-Nizza, disponibile dalle 12.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.01 Superate le 3 ore di corsa. 13.58 I sette fuggitivi: Edward Planckaert (Alpecin-Premier Tech), Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), Jack Haig (Ineos Grenadiers), Sjoerd Bax (Pinarello-Q36.5), Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto-Intermarche) e Julian Alaphilippe (Tudor). 13.57 3? di abbuono conquistati dal francese. 13.55 Alaphilippe passa in testa sul traguardo volante. 13.53 Sempre la Red Bull Bora Hansgrohe a tirare in testa al gruppo. 13.50 Meno di 3 chilometri allo Sprint Intermedio di Saltara. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it
