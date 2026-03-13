Alle 10.49 sono stati comunicati i pettorali di partenza per la discesa libera di Courchevel 2026, con Marco Odermatt in prima fila. I favoriti per la vittoria sono gli sciatori svizzeri, ma attenzione anche ai nomi di Paris e Franzoni, che potrebbero mettere a segno risultati importanti. La gara si svolge in diretta, offrendo aggiornamenti in tempo reale sui protagonisti e le loro prestazioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10.49: Il grande protagonista atteso è naturalmente Marco Odermatt, dominatore delle ultime stagioni e sempre più vicino a consolidare il proprio dominio anche nella discesa libera. Il campione svizzero ha dimostrato negli ultimi anni di sapersi adattare a qualsiasi tipo di pista, trasformandosi da specialista delle discipline tecniche in uno dei velocisti più completi del circuito. La gara di Courchevel potrebbe rappresentare un passaggio decisivo della stagione, con la possibilità di mettere al sicuro punti fondamentali nella corsa alle sfere di cristallo. Tra i principali rivali dello svizzero c’è il giovane connazionale Alexis Monney, uno degli atleti più in crescita della velocità mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA: svizzeri favoriti ma attenzione a Paris e Franzoni

