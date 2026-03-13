LIVE Sci alpino Discesa Courchevel 2026 in DIRETTA | Franzoni protagonista! Attesa per gli svizzeri e Paris

Alle 11.20 è iniziata la discesa di Courchevel 2026, con Kriechmayr pronto a partire. Franzoni è tra i protagonisti della gara, mentre gli atleti svizzeri e Paris sono attesi in pista. La competizione si svolge in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La partenza è stata fissata per questa mattina, con i primi atleti già schierati sulla linea di partenza.

11.20: Tra poco il via di Kriechmayr 11.16: E' fuori Monney! Curva verso destra, si inclina lo svizzero e ha toccato con lo scarpone finendo contro i materassi. Nessun problema per lui che caccia un grido di rabbia ma si rialza prontamente. Rotto lo sci 11.15: Monney all'intermedio ha 24 centesimi di ritardo 11.13: Competitivo nella prima parte, il francese Allegre che poi perde tanto dall'azzurro nel finale e chiude con un ritardo di 1?32. Ora prima prova del nove per Franzoni con Monney 11.12: Allegre all'intermedio ha 6 decimi di ritardo 11.11: E' DAVANTI GIOVANNI FRANZONI! Seconda parte di pista di qualità per l'azzurro che chiude con 37 centesimi di vantaggio su un buon Rogentin. 11.08. Sejersted ha 6 decimi di ritardo all'intermedio 11.07: Commette un errore ...