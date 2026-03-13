LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | un poker al comando della corsa

Oggi si tiene la tappa in diretta della Parigi-Nizza 2026, con un attacco deciso in testa alla corsa. La corsa è seguita da vicino con aggiornamenti sulla classifica generale e sulla tappa del giorno, inclusa la copertura della Tirreno-Adriatico a partire dalle 10. La gara coinvolge diversi ciclisti che si contendono la vittoria e la leadership. È possibile aggiornarsi cliccando sui link dedicati alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 14:01 La NSN Cycling Team sta tirando il gruppo. 13.58 Aumenta il margine dei battistrada, adesso di trenta secondi mentre Sander De Pestel ((Decathlon CMA CGM) prova a raggiungere il gruppetto davanti. 13.55 Arriva la prima immagine della giornata con i quattro battistrada 130km – 30” 4? < Un groupe de 4 a réussi à prendre un peu d’avance: 4 riders managed to open up a gap: Joshua Tarling Igor Arrieta Steff Cras Arthur Kluckers #ParisNice pic.twitter.combTuNBvegnu — Paris-Nice (@ParisNice) March 13, 2026 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un poker al comando della corsa Articoli correlati LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il Team Visma vola al comandoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: vento e pioggia, la corsa esplode in partenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10. Una selezione di notizie su LIVE Parigi Nizza 2026 tappa di oggi in... Temi più discussi: LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Lamperti si prende la volata e la prima maglia gialla; Parigi-Nizza 2026 in TV, orari del percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti; DIRETTA Parigi-Nizza 2026 LIVE, Seconda Tappa; Parigi-Nizza 2026, Vingegaard al debutto stagionale: dove vederla in tv e streaming. LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Vingegaard concede il bis facendo il vuotoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver ... oasport.it LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Vingegaard, Ayuso costretto al ritiroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.40 16.52 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quarta ... oasport.it Dopo che nella quinta tappa della Parigi-Nizza Vingegaard ha mostrato una volta per tutte agli avversari con chi hanno a che fare, la corsa francese continua con la sesta frazione dove forse il danese lascerà a qualche altro corridore la possibilità di vincere. - facebook.com facebook Parigi-Nizza 2026, Presentazione Percorso e Favoriti Sesta Tappa: Barbentane – Apt (179,3 km) x.com