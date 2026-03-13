LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | torna a guadagnare la fuga i battistrada ci credono!

Nella tappa di oggi della Parigi-Nizza 2026, alcuni corridori sono riusciti a creare un vantaggio significativo e continuano a mantenere la fuga. La corsa è in pieno svolgimento e i battistrada sembrano determinati a rimanere davanti fino alla fine. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale mentre i ciclisti affrontano le ultime asperità del percorso. La diretta della Tirreno-Adriatico riprende alle 10 con gli ultimi sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 16.21 Rallenta il gruppo e Tejada si accoda senza troppi patemi. L’incertezza tattica dei big avvantaggia notevolmente la testa della corsa, che al momento ha 1’30” di margine. 16.19 Appena prima della strappo ha bucato la ruota posteriore il capitano dell’Astana Harold Tejada. Il colombiano è recude dall’ottimo terzo posto di ieri e occupa l’undicesima posizione in classifica. 16.18 Comincia il colle di Saint Martin de Castillon. Non è un gpm, ma in cima allo strappo (2.7 km al 5.3%) ci sarà il traguardo volante odierno. 🔗 Leggi su Oasport.it

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