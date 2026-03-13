LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | frazione per attaccanti

Oggi si corre la sesta tappa della Parigi-Nizza 2026, da Barbentane ad Apt, per un percorso di 179,3 chilometri. La gara si svolge in diretta e vede protagonisti gli attaccanti, pronti a mettere in difficoltà il gruppo. Gli appassionati possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la nostra copertura testuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa della Parigi-Nizza 2026 da Barbentane ad Apt per un totale di 179,3km. Quella di oggi è una tappa più corta di quella di ieri, ma con un dislivello complessivo leggermente superiore. Dopo due giorni molto intensi per gli uomini di classifica potrebbe essere la volta buona per una fuga, Vingegaard permettendo. Le salite di giornata caratterizzate come GPM sono quattro, due di terza categoria e due di seconda. In avvio di frazione il gruppo, che entra con questa tappa in Provenza, affronterà la Côte de Saint-Remy-de-Provence (2. 🔗 Leggi su Oasport.it

