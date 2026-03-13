Oggi in diretta si svolge la tappa di Parigi-Nizza 2026 con partenza dal Col de l’Aire Dei Masco. La corsa è seguita con aggiornamenti in tempo reale e la classifica generale viene aggiornata durante la giornata. La tappa è parte del percorso della Tirreno-Adriatico, che prende il via alle 10. Gli appassionati possono consultare la diretta per seguire lo svolgimento della gara.

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© Oasport.it - LIVE Parigi-Nizza 2026, tappa di oggi in DIRETTA: comincia il Col de l’Aire Dei Masco

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