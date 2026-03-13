LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 13 marzo in DIRETTA | ORI per Luchini e Perathoner! Bertagnolli e De Silvestro possono emularli!!

Benvenuti alla cronaca in tempo reale delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, Luchini e Perathoner conquistano l’oro, mentre Bertagnolli e De Silvestro cercano di replicare il risultato. La giornata si svolge con aggiornamenti continui sui risultati e sulle performance degli atleti italiani. Potete seguire tutte le novità e gli sviluppi direttamente dal nostro liveblog.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 13 marzo, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Dalle 13.15 spazio alle seconde manche dei giganti maschili. Italia che sogna con Bertagnolli e De Silvestro Iniziato l’inseguimento sprint sitting maschile. Un errore al primo poligono per Pisani. L’azzurro è ad oltre due minuti dalla testa della gara Sarà Canada-Cina la finalissima del torneo misto. Svezia-Corea del Sud invece la sfia per il bronzo Concluso l’inseguimento sprint sitting femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: una straordinaria Chiara Mazzel, guidata nell'occasione dall'ottimo Fabrizio Casal, conquista a Cortina d'Ampezzo la medaglia d'argento nello slalom gigante della categoria vision impaired! Per la nostra portacolori - facebook.com facebook

Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026: Giacomo Bertagnolli è campione paralimpico nella combinata alpina! Per lo sciatore ipovedente trentino si tratta della terza medaglia a Milano-Cortina 2026 e l'undicesima alle Paralimpiadi! x.com