LIVE Italia-Nuova Zelanda 74-51 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | successo importante per le azzurre 18 punti di Zandalasini e 14 di Cubaj

Le azzurre di basket hanno battuto la Nuova Zelanda con il punteggio di 74-51 nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Zandalasini ha realizzato 18 punti, mentre Cubaj ne ha segnati 14. La partita si è svolta questa sera e la diretta è terminata alle 23:53. Grazie a chi ha seguito l’evento con noi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23:53 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Grazie a tutti voi, amiche e amici di OA Sport, per averci seguito. Buon proseguimento e un saluto sportivo! 23:50 TOP SCORER: Italia: Zandalasini 18, Cubaj 14, Pasa 10; Nuova Zelanda: Graham 9, Shearer e Tofaeono 8 Finisce qui: l’Italia soffre solo nel terzo quarto ma batte nettamente la Nuova Zelanda 74-51 e trova la seconda vittoria nel pre-Mondiale! 74-51 Giro perfetto in lunetta a cronometro fermo di Costanza Verona (8 punti e 6 assist per lei). 72-51 12 di Sara Madera ai liberi. 71-51 Completato il 2+1. 71-50 Briarley Rogers col fallo! 71-48 Rubata e appoggio in contropiede di Francesca Pasa! 10 punti per la giocatrice della Reyer Venezia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 74-51, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: successo importante per le azzurre, 18 punti di Zandalasini e 14 di Cubaj Articoli correlati LIVE Italia-Nuova Zelanda 59-44, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: Cubaj e Zandalasini guidano l’allungo azzurro a +14 dopo 30?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l’Italia scappa nel punteggio sul 59-44! 59-44 MARIELLA... LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Zandalasini, azzurre a +8 dopo 20?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude anche il secondo quarto: all’intervallo lung0 l’Italia conduce 38-30 sulla Nuova Zelanda. Contenuti utili per approfondire LIVE Italia Nuova Zelanda 74 51... Temi più discussi: Italia-Nuova Zelanda: il risultato della partita di basket in diretta dalle 22.00; LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Zandalasini, azzurre a +8 dopo 20?; Italia - Nuova Zelanda alle Qualificazioni Mondiali di Basket femminile 2026: programma, orario della partita e dove vedere in diretta tv e streaming · Pallacanestro; Rugby, ora all'Italia manca da battere solo la Nuova Zelanda. Italbasket vs Nuova Zelanda, diretta (48-71 con 2:00 da giocare, 4Q)4Q Live - Ultimo periodo che si apre con due di Dalton dalla lunetta. L'Italia non fa più canestro, ma tiene dietro. Dopo 4:30 senza punti, Cubaj ci sblocca con due liberi. Pasa firma il 63-48 che ... pianetabasket.com Italbasket vs Nuova Zelanda, diretta (56-39 con 1:40, 3Q)3Q Live - Graham riparte con una tripla che vale il -5. Che diventa -2 con il canestro e fallo di Tofaeono. Dopo tre minuti senza punti, l'Italia ritrova il canestro con Lorela Cubaj, che ... pianetabasket.com Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com Italia e Nuova Zelanda insieme per studiare come il terreno amplifica i terremoti - facebook.com facebook