LIVE Italia-Nuova Zelanda 63-48 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | altro strappo delle azzurre nel quarto conclusivo

Durante la partita tra Italia e Nuova Zelanda nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2026, le azzurre hanno concluso il quarto quarto con un punteggio di 63-48. Jasmine Keys ha segnato un canestro importante portando l’Italia a +18, mentre la Nuova Zelanda ha chiesto un time-out a 3 minuti e 22 secondi dalla fine. La cronaca si è svolta in diretta, con aggiornamenti sul punteggio e le azioni più significative.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66-48 Virata e appoggio di Jasmine Keys! L'Italia vola a +18, altro, time-out Nuova Zelanda a -3'22" dalla sirena finale. 64-48 12 di Cecilia Zandalasini a cronometro fermo. 63-48 Francesca Pasa in contropiede! Mini-break Italia per allungare ancora a +15, time-out Hurst. 61-48 22 di Lorela Cubaj in lunetta. 59-48 Robati con l'appoggio. L'Italia sta chiudendo bene le maglie in difesa, con la Nuova Zelanda che non riesce a sfondare il muro tricolore. 59-46 22 di Dalton in lunetta. Inizia la frazione conclusiva a San Juan! Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l'Italia scappa nel punteggio sul 59-44! 59-44 MARIELLA SANTUCCI CON LA PENETRAZIONE! 57-44 12 di Hokianga in lunetta.