LIVE Italia-Nuova Zelanda 59-44 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | Cubaj e Zandalasini guidano l’allungo azzurro a +14 dopo 30?

L’Italia affronta la Nuova Zelanda nelle qualificazioni ai Mondiali di basket 2026, con il punteggio che segna 59-44 al termine del terzo quarto. Cubaj e Zandalasini sono le giocatrici che guidano l’allungo azzurro, portando la squadra a +14. Dopo 30 minuti di gioco, l’Italia mantiene il vantaggio, grazie anche a una penetrazione di Mariella Santucci e a due punti di Hokianga in lunetta.

Va in archivio anche il terzo quarto: dopo 30? l'Italia scappa nel punteggio sul 59-44! 59-44 MARIELLA SANTUCCI CON LA PENETRAZIONE! 57-44 12 di Hokianga in lunetta. 57-43 Un libero lasciato sul ferro da Olbis Andre'. 56-43 22 anche per Shearer dalla lunetta. 56-41 22 di Tofaeono ai liberi. 56-39 Cubaj col semi-gancio! 12 punti e 66 da due per il centro della Reyer Venezia, che ha suonato la carica per l'Italia nel momento di maggiore difficoltà. 54-39 Completato il gioco da quattro punti di Zandalasini che sale addirittura a 17 punti. 53-39 ZANDALASINIII! LA TRIPLA COL FALLOOOOOOO 50-39 22 di Pizzey in lunetta per rosicchiare un paio di punti.