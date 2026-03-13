LIVE Italia-Nuova Zelanda 42-36 Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA | Cubaj sugli scudi per ricacciare indietro le oceaniche

Durante la partita tra Italia e Nuova Zelanda, il punteggio è stato aggiornato in tempo reale, con l’Italia che ha concluso con un punteggio di 42-36. Cubaj ha segnato 10 punti, con un perfetto 55 al tiro e contribuendo a mantenere il vantaggio. La diretta ha mostrato momenti di grande intensità, con tiri da tre punti e falli consecutivi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-36 SPREAAAAFICOOOO! TRIPLAAAAA E FALLOOOOOO 42-36 ANCORA CUBAJ! 10 PUNTI PER LEI, 55 E +6. 40-36 CUBAJ COL L’AUSILIO DEL TABELLONE! L’ITALIA SI SBLOCCA NELLA RIPRESA. 38-36 Dentro il libero del -2. 38-35 Tofeono col fallo! La Nuova Zelanda si avvicina ulteriormente. Italia che fatica ancora a trovare la via del canestro nel terzo quarto: serve andare a bersaglio per scuotersi e ricacciare indietro le nostre avversarie. 38-33 Graham con la tripla dall’angolo per il -5 Nuova Zelanda. Inizia la ripresa a San Juan! Forza azzurre! 22:58 Squadre che sono già sul parquet per il riscaldamento in vista della ripresa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Nuova Zelanda 42-36, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: Cubaj sugli scudi per ricacciare indietro le oceaniche Articoli correlati LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di... LIVE Italia-Nuova Zelanda 26-12, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: le azzurre scappano a fine primo quartoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Andrea Capobianco chiama time-out per parlare un attimo con le sue ragazze, con l’Italia che sembra subire... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Italia Nuova Zelanda 42 36... Temi più discussi: LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: 11 punti di Zandalasini, azzurre a +8 dopo 20?; Rugby, ora all'Italia manca da battere solo la Nuova Zelanda; Pre-Mondiale, Italia-Porto Rico 78-41. Stasera Azzurre con la Nuova Zelanda (22.00, SkySport, RaiSport e Dazn); Nuova Zelanda - Italia in Diretta Streaming | DAZN IT. Italia-Nuova Zelanda oggi 12 marzo in tv, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: orario, programma, streamingA poche ore di distanza dal debutto contro Porto Rico l’Italbasket femminile torna in campo oggi giovedì 12 marzo alle 22:00 ora italiana contro la Nuova ... oasport.it LIVE Italia-Nuova Zelanda, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: partita da non sbagliareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Nuova ... oasport.it Qualificazioni Mondiali, Italia-Nuova Zelanda alle 22 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Italbasket x.com Italia e Nuova Zelanda insieme per studiare come il terreno amplifica i terremoti - facebook.com facebook