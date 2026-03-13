LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Russell impressiona anche sul passo Ferrari che cerca di avvicinarsi

Durante la sessione di prove del GP Cina 2026, Piastri ha segnato un tempo di 1:36.350, mentre Hamilton ha provato con le gomme soft. Russell ha mostrato un passo costante e impressionante, mentre la Ferrari cerca di ridurre il divario rispetto agli altri piloti. La situazione in pista rimane molto aperta con diversi team impegnati nelle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.14 Piastri migliora in 1:36.350 mentre Hamilton si lancia con le soft. 05.13 Piastri procede in 1:36.739, mentre Norris è più alto in 1:37.366. 05.12 Russell si ferma ai box dopo una simulazione di passo gara interessante, anche se con crollo di prestazioni finale. Stessa scelta anche per Antonelli. 05.11 Russell ancora sopra l’1:37, in 1:37.492, anche Antonelli peggiora in 1:37.683. Escono dai box le due Ferrari. Leclerc ancora con le medie, Hamilton con le soft. 05.10 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 George RussellMercedes 1:34.169 2 2 Lewis HamiltonFerrari +0.208 2 3 Charles LeclercFerrari +0.240 2 4 Oscar PiastriMcLaren +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell impressiona anche sul passo, Ferrari che cerca di avvicinarsi Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell svetta e impressiona, Leclerc in top-3. Hamilton concentrato sul passo gara Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Russell impressiona, Leclerc in top-3 ed Hamilton in cerca di feeling Altri aggiornamenti su LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA Russell... Temi più discussi: DIRETTA F1, GP Cina 2026: LIVE prove libere 1 - Live - Formula 1; GP Cina al via: stanotte prove libere alle 4.30, poi qualifiche Sprint alle 8.30; LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari porta la nuova ala ‘macarena’; F1, GP Cina: quando e dove vedere qualifiche, Sprint Race e gara a Shanghai. Orari, programma, diretta tv e streaming. Formula 1, GP Cina: la diretta delle prove libere a ShanghaiFino a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione2026 di F1, il Gran Premio di Cina ,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in ... sport.sky.it LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: la Ferrari porta la nuova ala ‘macarena’CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it F1 - FP CINA, RUSSELL ED ANTONELLI I PIÙ VELOCI, SEGUONO MCLAREN E FERRARI #MemasGP #F1 #ChineseGP - facebook.com facebook Gara Sprint in Cina, banco di prova per la nuova Ferrari: le quote x.com