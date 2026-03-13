LIVE F1 GP Cina 2026 in DIRETTA | Russell domina davanti ad Antonelli Leclerc ad un secondo!

Durante il Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1, Russell ha preso il comando della corsa davanti ad Antonelli, mentre Leclerc si trova a circa un secondo di distanza. La griglia di partenza per la Sprint è stata pubblicata alle 9.19. Gli aggiornamenti sulla corsa sono stati forniti in diretta dagli inviati di OA Sport, che hanno seguito l’evento fino alla conclusione.

9.16 La classifica della SQ3: 1 George Russell (Mercedes) — 1:31.520 2 Kimi Antonelli (Mercedes) — +0.289 3 Lando Norris (McLaren) — +0.621 4 Lewis Hamilton (Ferrari) — +0.641 5 Oscar Piastri (McLaren) — +0.