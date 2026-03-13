Alle 8.56, durante la sessione di qualifica del GP Cina 2026 di Formula 1, Russell si posiziona primo, seguito da Antonelli, Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Verstappen, Gasly, Hadjar e Hulkenberg. La classifica vede il pilota in testa davanti alle Ferrari, con diverse altre monoposto che completano la top ten. La sessione di qualifiche continua con i piloti che cercano di migliorare i tempi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.56 Russell al comando davanti ad Antonelli, Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Verstappen, Gasly, Hadjar e Hulkenberg. 8.56 Possibile impeding di Antonelli nei confronti di Norris. 8.55 Russell si conferma molto più veloce di Antonelli e gli rifila ben 352 millesimi. 8.54 Antonelli al comando con appena 32 millesimi su Leclerc. 8.54 1’32?602 per Leclerc, Hamilton paga ben 658 millesimi. 8.53 1’33?571, Gasly al comando con la Alpine. 8.51 Le McLaren sono le prime a lanciarsi nel giro cronometrato. 8.50 Iniziata la SQ2. 10 minuti la durata. 8.47 Anche nell’SQ2 i piloti saranno obbligati ad utilizzare gomme medie. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell davanti alle Ferrari nell'SQ1

