È stato annunciato il nuovo gioco Little Nightmares VR: Altered Echoes, che porterà l’universo inquietante della serie nel mondo della realtà virtuale. I giocatori potranno immergersi in ambientazioni disturbanti e affrontare nuove sfide, mentre il titolo si prepara a essere disponibile su piattaforme VR. La notizia arriva mentre l’attesa cresce tra i fan del franchise.

L’universo inquietante di Little Nightmares si prepara a fare il salto nella realtà virtuale. Bandai Namco e lo studio Iconik hanno annunciato Little Nightmares VR: Altered Echoes, un nuovo capitolo della celebre serie horror che sarà disponibile dal 24 aprile su PlayStation VR2, SteamVR e Meta Quest. Per la prima volta il mondo disturbante della saga sarà vissuto interamente in prima persona, offrendo un livello di immersione mai visto prima per il franchise. Il progetto è stato progettato fin dall’inizio per la realtà virtuale, con ambientazioni interattive e meccaniche pensate per amplificare la tensione e il senso di inquietudine tipici della serie. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Little Nightmares VR: Altered Echoes annunciato, l’horror arriva in realtà virtuale

Articoli correlati

Thief VR: Legacy of Shadow, la recensione – il ritorno della saga in realtà virtualeNei giocatori ormai un po’ più “attempati”, il nome Thief evoca immediatamente l’odore di olio e metallo di una città gotica avvolta dalle ombre, il...

Realtà virtuale per la chimica in sicurezzaAl Polo Tecnologico Manetti-Porciatti nasce ’Vr Chimica Lab’, il progetto curato dalla professoressa Manola Amatucci e dal professor Giovanni...

Contenuti e approfondimenti su Little Nightmares

Temi più discussi: Aiuta Dark Six a ritrovare se stessa in Little Nightmares VR Altered Echoes dal 24 aprile 2026; Little Nightmares VR: Altered Echoes, svelata la data d’uscita al Future Games Show; Little Nightmares VR: Altered Echoes – Bandai Namco svela la data di uscita; Da Samson a Remothered 3: tutti gli annunci del Future Games Show Spring Showcase.

Little Nightmares VR: Altered Echoes launches April 24 for PS VR2, SteamVR, and QuestAltered Echoes will launch for PlayStation VR2, SteamVR, and Quest on April 24, publisher Bandai Namco and developer Iconik announced. gematsu.com

HELP DARK SIX FIND HERSELF IN LITTLE NIGHTMARES VR: ALTERED ECHOES OUT 24 APRIL 2026Bandai Namco Entertainment Europe today announced Little Nightmares VR: Altered Echoes, releasing on 24 April 2026 on PlayStation 5 (PSVR2), PC ... impulsegamer.com

Finito Reanimal… Allora… mi é piaciuto. Tanti passaggi interessanti, alcune immagini e situazioni davvero d’impatto, ma dei lavori di Tarsier ho preferito i primi due Little Nightmares, soprattutto il 2, trovo che quello rimanga l’apice dello studio. Reanimal ha d - facebook.com facebook