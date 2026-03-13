Lite tra migranti nel Foggiano ucciso un gambiano

Nel Foggiano si è verificato un episodio di violenza tra migranti all’interno di una struttura di accoglienza. La vittima, un uomo gambiano, è stata colpita con un martello da un altro ospite. La scena si è svolta all’interno di un centro di accoglienza, dove i soccorsi sono intervenuti prontamente. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire i fatti.

SAN SEVERO, 13 MAR – Un giovane migrante del Gambia è stato ucciso questo pomeriggio al termine di un violento litigio nel ‘ghetto’ l’Arena, alla periferia di San Severo, in provincia di Foggia. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita con un martello da un altro ospite della struttura. Le ferite si sono rivelate mortali. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme alle forze dell’ordine che hanno avviato indagini. (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Lite tra migranti nel Foggiano, ucciso un gambiano Articoli correlati Tragedia nel Foggiano: investito e ucciso da un'auto durante una pedalata tra amiciCome riporta Adnkronos, l'uomo, appassionato di ciclismo, era in sella alla sua bici insieme ad altri amici, mentre percorreva la strada provinciale... Accoltella rivale nel centro di accoglienza: arrestato gambianoHa accoltellato il rivale al culmine della lite scoppiata durante una partita di calcio a cinque. Contenuti utili per approfondire Lite tra migranti nel Foggiano ucciso... Temi più discussi: Lite tra migranti nel Foggiano, un morto; Guerra in Iran, Falcone: Grande impreparazione dei leader mondiali; Abbiamo tutti sangue rosso nelle vene: siamo fratelli. La marcia dei migranti; Tredicenne accoltellato mentre cerca di separare alcuni ragazzi dopo lite. Lite tra migranti nel Foggiano, un morto(ANSA) - SAN SEVERO, 13 MAR - Un giovane migrante del Gambia è stato ucciso questo pomeriggio al termine di un violento litigio nel 'ghetto' l'Arena, alla periferia di San Severo, in provincia di ... notizie.tiscali.it Marano, lite tra migranti sul bus: spunta un coltello. Arrestato gambianoPaura questa mattina su un autobus ANM in via San Rocco: un uomo ha estratto un coltello da 22 centimetri minacciando un altro passeggero. Fermato e arrestato dai carabinieri della Compagnia di Marano ... cronachedellacampania.it Firenze - Prima la lite, poi l’accoltellamento. È quanto sarebbe accaduto nella giornata di ieri, giovedì 12 marzo, all’interno del centro di accoglienza per minori di viale Michelangelo, all’angolo con via Marsuppini. Sul posto sarebbero intervenuti anche i carabi - facebook.com facebook Alessandro Borghese e la lite sul bonet: «Le uova nel bonet, sì o no». Scontro tra piole piemontesi x.com