L’Italia si trova a pagare il prezzo dell’opposizione alle energie rinnovabili, mentre la Cina continua a investire in energie pulite, sfruttando carbone e petrolio. Il conflitto in Medio Oriente rappresenta un nuovo banco di prova per diversi paesi, inclusa l’Italia, che si mostra ancora una volta impreparata di fronte alle sfide energetiche e geopolitiche del momento.

Il conflitto in Medio Oriente è un nuovo banco di prova, per tutti. Dalla Cina all’Europa, passando per l’Italia che, ancora una volta, si fa trovare impreparata. Perché nelle guerre che fanno schizzare i prezzi delle materie prime, a iniziare da quelli di gas e petrolio, resistono meglio i Paesi che diversificano fonti energetiche e fornitori. E l’Italia è vittima della strategia industriale del Governo Meloni che, con la guerra in Ucraina appena iniziata, per risolvere il problema della dipendenza del gas russo, invece di accelerare sulle rinnovabili, ha preferito rincorrere l ’idea di trasformare il Paese in un “hub del gas”. Idea diventata uno dei pilastri della strategia non solo energetica, ma anche di politica estera di Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia paga l’opposizione alle rinnovabili, mentre la Cina (con carbone e petrolio) vola sulle energie pulite

Articoli correlati

La Cina non è più la pecora nera: le energie rinnovabili hanno superato il 60%Nel cuore del deserto di Gobi, dove il vento spazza le dune con una forza che sembra uscita da un romanzo di Zola, un'intera città di pannelli solari...

Leggi anche: Sardegna, la corte Costituzionale boccia la legge regionale sulle energie rinnovabili

Contenuti utili per approfondire Italia paga

Temi più discussi: Guerre in Medio Oriente: l’Italia potrebbe pagare caro l’aumento dei prezzi del gas da cui dipende fortemente; Guerra in Iran, l’Italia rischia grosso su energia e lavoro; Carburante alle stelle, l'Italia paga il conto della guerra; Iran, le conseguenze della guerra sull’energia: l’Italia paga il prezzo più alto.

L’Italia paga ancora in contanti, è 21a in Europa sui pagamenti digitaliI pagamenti digitali in Italia superano i 500 miliardi di euro, ma il Paese usa ancora i contanti ed è molto indietro rispetto all’Europa ... quifinanza.it

Il conto della guerra in tre capitoli, l’Italia paga dazio: energia più cara, trasporti più costosi, finanza più nervosaIl Brent sopra gli 84 dollari è il premio di rischio che i mercati incorporano quando Hormuz diventa teatro di tensione militare ... ilriformista.it

Sky tg24. . Guerra Iran, chi paga per il caro energia Le conseguenze economiche della guerra per i consumatori italiani. In che modo può intervenire il Governo su bollette e carburante e il confronto con gli altri Paesi. Nello Sky Cube con Stefania Pinna c’è Al - facebook.com facebook

In Italia se ne parla poco, ma anche in #Libano la situazione è catastrofica. Israele - evidentemente non pago di aver aggredito l’Iran, di proseguire il genocidio a Gaza e di continuare ad allargare l’occupazione della Cisgiordania - ha attaccato anche il Paese x.com