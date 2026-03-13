In Italia i giovani Under 19 trovano poche opportunità di spazio nel calcio professionistico. La Ligue 1, invece, si distingue per affidare maggiormente ai ragazzi di questa età le responsabilità in campo, con un totale di 23 giovani coinvolti in questa fascia di età. I dati mostrano chiaramente una differenza significativa tra il numero di giovani impiegati nei vari campionati europei.

La realtà statistica del calcio europeo non mente: la Ligue 1 è il campionato che più di ogni altro affida il destino ai ragazzi Under 19, con un totale di 23.504 minuti giocati e 46 reti segnate. Al contrario, la Serie A appare come l’eccezione negativa, dove Inter e Milan hanno sommato appena un quarto d’ora di gioco per i propri giovani. Il Barcellona domina la classifica europea grazie a due punti fermi, Yamal e Cubarsì, confermando una strategia basata sulla fiducia nelle nuove leve. I numeri raccontano una storia di disparità geografiche netta. Mentre in Francia i club investono tempo reale sulle spalle dei diciannovenne, nel nostro paese lo spazio concessi si riduce drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Italia in fondo: i giovani Under 19 soffrono la carenza

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